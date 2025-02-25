FiyatlarBölümler
Dövizler / SEMI
Geri dön - Hisse senetleri

SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SEMI fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.96 ve Yüksek fiyatı olarak 31.03 aralığında işlem gördü.

Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEMI haberleri

Günlük aralık
30.96 31.03
Yıllık aralık
19.35 31.03
Önceki kapanış
30.95
Açılış
30.96
Satış
31.03
Alış
31.33
Düşük
30.96
Yüksek
31.03
Hacim
2
Günlük değişim
0.26%
Aylık değişim
14.93%
6 aylık değişim
40.53%
Yıllık değişim
23.67%
21 Eylül, Pazar