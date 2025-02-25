Dövizler / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEMI fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.96 ve Yüksek fiyatı olarak 31.03 aralığında işlem gördü.
Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SEMI haberleri
Günlük aralık
30.96 31.03
Yıllık aralık
19.35 31.03
- Önceki kapanış
- 30.95
- Açılış
- 30.96
- Satış
- 31.03
- Alış
- 31.33
- Düşük
- 30.96
- Yüksek
- 31.03
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 14.93%
- 6 aylık değişim
- 40.53%
- Yıllık değişim
- 23.67%
21 Eylül, Pazar