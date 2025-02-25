Divisas / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEMI de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.96, mientras que el máximo ha alcanzado 31.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
30.96 31.03
Rango anual
19.35 31.03
- Cierres anteriores
- 30.95
- Open
- 30.96
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Low
- 30.96
- High
- 31.03
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 14.93%
- Cambio a 6 meses
- 40.53%
- Cambio anual
- 23.67%
21 septiembre, domingo