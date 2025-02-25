CotizacionesSecciones
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SEMI de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.96, mientras que el máximo ha alcanzado 31.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
30.96 31.03
Rango anual
19.35 31.03
Cierres anteriores
30.95
Open
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Low
30.96
High
31.03
Volumen
2
Cambio diario
0.26%
Cambio mensual
14.93%
Cambio a 6 meses
40.53%
Cambio anual
23.67%
21 septiembre, domingo