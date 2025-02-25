통화 / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SEMI 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.96이고 고가는 31.03이었습니다.
Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
30.96 31.03
년간 변동
19.35 31.03
- 이전 종가
- 30.95
- 시가
- 30.96
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- 저가
- 30.96
- 고가
- 31.03
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 14.93%
- 6개월 변동
- 40.53%
- 년간 변동율
- 23.67%
21 9월, 일요일