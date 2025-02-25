QuotazioniSezioni
Valute / SEMI
Tornare a Azioni

SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEMI ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.96 e ad un massimo di 31.03.

Segui le dinamiche di Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEMI News

Intervallo Giornaliero
30.96 31.03
Intervallo Annuale
19.35 31.03
Chiusura Precedente
30.95
Apertura
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Minimo
30.96
Massimo
31.03
Volume
2
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
14.93%
Variazione Semestrale
40.53%
Variazione Annuale
23.67%
21 settembre, domenica