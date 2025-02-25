Valute / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEMI ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.96 e ad un massimo di 31.03.
Segui le dinamiche di Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEMI News
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- TRADING DAY Nvidia beats but shares retreat
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- The Semiconductor Investment Landscape: Demand Will Grow, But Cycles Define The Game (SMH)
- Euro, US stock index futures climb after US-EU trade deal
- Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal
- Intel shares sag after downbeat forecasts
- FACTBOX The safe-haven play: Economies' holdings of gold vs Treasuries
- Trump says will announce semiconductor tariffs over next week
- Euro zone inflation drops in likely boost for rate cut bets
- Morning Bid: Trump tariffs take spotlight as Nvidia neither hot nor cold
- South Korea political turmoil pushes companies to take tariff matters into their own hands
Intervallo Giornaliero
30.96 31.03
Intervallo Annuale
19.35 31.03
- Chiusura Precedente
- 30.95
- Apertura
- 30.96
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Minimo
- 30.96
- Massimo
- 31.03
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 14.93%
- Variazione Semestrale
- 40.53%
- Variazione Annuale
- 23.67%
21 settembre, domenica