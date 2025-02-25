КотировкиРазделы
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEMI за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.96, а максимальная — 31.03.

Следите за динамикой Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.96 31.03
Годовой диапазон
19.35 31.03
Предыдущее закрытие
30.95
Open
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Low
30.96
High
31.03
Объем
2
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
14.93%
6-месячное изменение
40.53%
Годовое изменение
23.67%
21 сентября, воскресенье