SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SEMI a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.96 et à un maximum de 31.03.

Suivez la dynamique Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.96 31.03
Range Annuel
19.35 31.03
Clôture Précédente
30.95
Ouverture
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Plus Bas
30.96
Plus Haut
31.03
Volume
2
Changement quotidien
0.26%
Changement Mensuel
14.93%
Changement à 6 Mois
40.53%
Changement Annuel
23.67%
21 septembre, dimanche