SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SEMI hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.96 bis zu einem Hoch von 31.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.96 31.03
Jahresspanne
19.35 31.03
Vorheriger Schlusskurs
30.95
Eröffnung
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Tief
30.96
Hoch
31.03
Volumen
2
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
14.93%
6-Monatsänderung
40.53%
Jahresänderung
23.67%
21 September, Sonntag