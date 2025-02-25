Währungen / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEMI hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.96 bis zu einem Hoch von 31.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SEMI News
Tagesspanne
30.96 31.03
Jahresspanne
19.35 31.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.95
- Eröffnung
- 30.96
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Tief
- 30.96
- Hoch
- 31.03
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 14.93%
- 6-Monatsänderung
- 40.53%
- Jahresänderung
- 23.67%
21 September, Sonntag