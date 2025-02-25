Moedas / SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno
31.03 USD 0.08 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SEMI para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.96 e o mais alto foi 31.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
30.96 31.03
Faixa anual
19.35 31.03
- Fechamento anterior
- 30.95
- Open
- 30.96
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Low
- 30.96
- High
- 31.03
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 14.93%
- Mudança de 6 meses
- 40.53%
- Mudança anual
- 23.67%
21 setembro, domingo