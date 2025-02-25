CotaçõesSeções
SEMI
SEMI: Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno

31.03 USD 0.08 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SEMI para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.96 e o mais alto foi 31.03.

Veja a dinâmica do par de moedas Columbia ETF Trust I Columbia Seligman Semiconductor and Techno. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
30.96 31.03
Faixa anual
19.35 31.03
Fechamento anterior
30.95
Open
30.96
Bid
31.03
Ask
31.33
Low
30.96
High
31.03
Volume
2
Mudança diária
0.26%
Mudança mensal
14.93%
Mudança de 6 meses
40.53%
Mudança anual
23.67%
