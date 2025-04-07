FiyatlarBölümler
SEB
SEB: Seaboard Corporation

3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SEB fiyatı bugün -4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3626.40 ve Yüksek fiyatı olarak 3921.94 aralığında işlem gördü.

Seaboard Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3626.40 3921.94
Yıllık aralık
2365.00 4035.93
Önceki kapanış
3871.99
Açılış
3921.94
Satış
3695.28
Alış
3695.58
Düşük
3626.40
Yüksek
3921.94
Hacim
720
Günlük değişim
-4.56%
Aylık değişim
-5.25%
6 aylık değişim
35.72%
Yıllık değişim
17.18%
21 Eylül, Pazar