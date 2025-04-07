Dövizler / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEB fiyatı bugün -4.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3626.40 ve Yüksek fiyatı olarak 3921.94 aralığında işlem gördü.
Seaboard Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
3626.40 3921.94
Yıllık aralık
2365.00 4035.93
- Önceki kapanış
- 3871.99
- Açılış
- 3921.94
- Satış
- 3695.28
- Alış
- 3695.58
- Düşük
- 3626.40
- Yüksek
- 3921.94
- Hacim
- 720
- Günlük değişim
- -4.56%
- Aylık değişim
- -5.25%
- 6 aylık değişim
- 35.72%
- Yıllık değişim
- 17.18%
21 Eylül, Pazar