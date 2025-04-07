Валюты / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3928.95 USD 27.95 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEB за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3877.69, а максимальная — 3929.98.
Следите за динамикой Seaboard Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3877.69 3929.98
Годовой диапазон
2365.00 4035.93
- Предыдущее закрытие
- 3901.00
- Open
- 3887.00
- Bid
- 3928.95
- Ask
- 3929.25
- Low
- 3877.69
- High
- 3929.98
- Объем
- 444
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 44.31%
- Годовое изменение
- 24.59%
