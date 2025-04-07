货币 / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3965.49 USD 36.54 (0.93%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEB汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点3906.00和高点3984.02进行交易。
关注Seaboard Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEB新闻
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Seaboard Corporation Returned To Growth: Stock Up 65% From 2024 Low (NYSE:SEB)
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3596.9 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3549.0 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3309.8 USD
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Seaboard: With A Stable Net Income, Low Debt, And Trading Below Book Value, Is It Undervalued? (NYSE:SEB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Seaboard Corporation launches $100 million stock buyback
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
日范围
3906.00 3984.02
年范围
2365.00 4035.93
- 前一天收盘价
- 3928.95
- 开盘价
- 3925.00
- 卖价
- 3965.49
- 买价
- 3965.79
- 最低价
- 3906.00
- 最高价
- 3984.02
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 45.65%
- 年变化
- 25.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值