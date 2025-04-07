CotationsSections
Devises / SEB
Retour à Actions

SEB: Seaboard Corporation

3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SEB a changé de -4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3626.40 et à un maximum de 3921.94.

Suivez la dynamique Seaboard Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEB Nouvelles

Range quotidien
3626.40 3921.94
Range Annuel
2365.00 4035.93
Clôture Précédente
3871.99
Ouverture
3921.94
Bid
3695.28
Ask
3695.58
Plus Bas
3626.40
Plus Haut
3921.94
Volume
720
Changement quotidien
-4.56%
Changement Mensuel
-5.25%
Changement à 6 Mois
35.72%
Changement Annuel
17.18%
20 septembre, samedi