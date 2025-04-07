Devises / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SEB a changé de -4.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3626.40 et à un maximum de 3921.94.
Suivez la dynamique Seaboard Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SEB Nouvelles
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Seaboard Corporation Returned To Growth: Stock Up 65% From 2024 Low (NYSE:SEB)
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3596.9 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3549.0 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3309.8 USD
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Seaboard: With A Stable Net Income, Low Debt, And Trading Below Book Value, Is It Undervalued? (NYSE:SEB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Seaboard Corporation launches $100 million stock buyback
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
Range quotidien
3626.40 3921.94
Range Annuel
2365.00 4035.93
- Clôture Précédente
- 3871.99
- Ouverture
- 3921.94
- Bid
- 3695.28
- Ask
- 3695.58
- Plus Bas
- 3626.40
- Plus Haut
- 3921.94
- Volume
- 720
- Changement quotidien
- -4.56%
- Changement Mensuel
- -5.25%
- Changement à 6 Mois
- 35.72%
- Changement Annuel
- 17.18%
20 septembre, samedi