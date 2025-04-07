Währungen / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3871.99 USD 29.96 (0.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEB hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3860.00 bis zu einem Hoch von 3923.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seaboard Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3860.00 3923.65
Jahresspanne
2365.00 4035.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 3901.95
- Eröffnung
- 3892.00
- Bid
- 3871.99
- Ask
- 3872.29
- Tief
- 3860.00
- Hoch
- 3923.65
- Volumen
- 271
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- -0.72%
- 6-Monatsänderung
- 42.22%
- Jahresänderung
- 22.78%
