SEB: Seaboard Corporation

3871.99 USD 29.96 (0.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SEB hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3860.00 bis zu einem Hoch von 3923.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seaboard Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3860.00 3923.65
Jahresspanne
2365.00 4035.93
Vorheriger Schlusskurs
3901.95
Eröffnung
3892.00
Bid
3871.99
Ask
3872.29
Tief
3860.00
Hoch
3923.65
Volumen
271
Tagesänderung
-0.77%
Monatsänderung
-0.72%
6-Monatsänderung
42.22%
Jahresänderung
22.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K