시세섹션
통화 / SEB
주식로 돌아가기

SEB: Seaboard Corporation

3695.28 USD 176.71 (4.56%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SEB 환율이 오늘 -4.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3626.40이고 고가는 3921.94이었습니다.

Seaboard Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEB News

일일 변동 비율
3626.40 3921.94
년간 변동
2365.00 4035.93
이전 종가
3871.99
시가
3921.94
Bid
3695.28
Ask
3695.58
저가
3626.40
고가
3921.94
볼륨
720
일일 변동
-4.56%
월 변동
-5.25%
6개월 변동
35.72%
년간 변동율
17.18%
20 9월, 토요일