통화 / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3695.28 USD 176.71 (4.56%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SEB 환율이 오늘 -4.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3626.40이고 고가는 3921.94이었습니다.
Seaboard Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEB News
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Seaboard Corporation Returned To Growth: Stock Up 65% From 2024 Low (NYSE:SEB)
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3596.9 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3549.0 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3309.8 USD
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Seaboard: With A Stable Net Income, Low Debt, And Trading Below Book Value, Is It Undervalued? (NYSE:SEB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Seaboard Corporation launches $100 million stock buyback
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
일일 변동 비율
3626.40 3921.94
년간 변동
2365.00 4035.93
- 이전 종가
- 3871.99
- 시가
- 3921.94
- Bid
- 3695.28
- Ask
- 3695.58
- 저가
- 3626.40
- 고가
- 3921.94
- 볼륨
- 720
- 일일 변동
- -4.56%
- 월 변동
- -5.25%
- 6개월 변동
- 35.72%
- 년간 변동율
- 17.18%
20 9월, 토요일