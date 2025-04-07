通貨 / SEB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SEB: Seaboard Corporation
3871.99 USD 29.96 (0.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEBの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり3860.00の安値と3923.65の高値で取引されました。
Seaboard Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEB News
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Seaboard Corporation Returned To Growth: Stock Up 65% From 2024 Low (NYSE:SEB)
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3596.9 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3549.0 USD
- Seaboard Corp stock hits 52-week high at 3309.8 USD
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Seaboard: With A Stable Net Income, Low Debt, And Trading Below Book Value, Is It Undervalued? (NYSE:SEB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Seaboard Corporation launches $100 million stock buyback
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
1日のレンジ
3860.00 3923.65
1年のレンジ
2365.00 4035.93
- 以前の終値
- 3901.95
- 始値
- 3892.00
- 買値
- 3871.99
- 買値
- 3872.29
- 安値
- 3860.00
- 高値
- 3923.65
- 出来高
- 271
- 1日の変化
- -0.77%
- 1ヶ月の変化
- -0.72%
- 6ヶ月の変化
- 42.22%
- 1年の変化
- 22.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K