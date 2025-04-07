クォートセクション
通貨 / SEB
株に戻る

SEB: Seaboard Corporation

3871.99 USD 29.96 (0.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEBの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり3860.00の安値と3923.65の高値で取引されました。

Seaboard Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEB News

1日のレンジ
3860.00 3923.65
1年のレンジ
2365.00 4035.93
以前の終値
3901.95
始値
3892.00
買値
3871.99
買値
3872.29
安値
3860.00
高値
3923.65
出来高
271
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
-0.72%
6ヶ月の変化
42.22%
1年の変化
22.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K