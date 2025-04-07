Valute / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEB ha avuto una variazione del -4.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3626.40 e ad un massimo di 3921.94.
Segui le dinamiche di Seaboard Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEB News
Intervallo Giornaliero
3626.40 3921.94
Intervallo Annuale
2365.00 4035.93
- Chiusura Precedente
- 3871.99
- Apertura
- 3921.94
- Bid
- 3695.28
- Ask
- 3695.58
- Minimo
- 3626.40
- Massimo
- 3921.94
- Volume
- 720
- Variazione giornaliera
- -4.56%
- Variazione Mensile
- -5.25%
- Variazione Semestrale
- 35.72%
- Variazione Annuale
- 17.18%
20 settembre, sabato