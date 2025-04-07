QuotazioniSezioni
SEB: Seaboard Corporation

3695.28 USD 176.71 (4.56%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEB ha avuto una variazione del -4.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3626.40 e ad un massimo di 3921.94.

Segui le dinamiche di Seaboard Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3626.40 3921.94
Intervallo Annuale
2365.00 4035.93
Chiusura Precedente
3871.99
Apertura
3921.94
Bid
3695.28
Ask
3695.58
Minimo
3626.40
Massimo
3921.94
Volume
720
Variazione giornaliera
-4.56%
Variazione Mensile
-5.25%
Variazione Semestrale
35.72%
Variazione Annuale
17.18%
