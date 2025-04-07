Moedas / SEB
SEB: Seaboard Corporation
3883.98 USD 17.97 (0.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SEB para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3861.44 e o mais alto foi 3923.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Seaboard Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEB Notícias
Faixa diária
3861.44 3923.65
Faixa anual
2365.00 4035.93
- Fechamento anterior
- 3901.95
- Open
- 3892.00
- Bid
- 3883.98
- Ask
- 3884.28
- Low
- 3861.44
- High
- 3923.65
- Volume
- 72
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- -0.41%
- Mudança de 6 meses
- 42.66%
- Mudança anual
- 23.16%
