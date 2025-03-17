KotasyonBölümler
Dövizler / SDY
Geri dön - Hisse senetleri

SDY: SPDR S&P Dividend ETF

140.69 USD 0.79 (0.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SDY fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.12 ve Yüksek fiyatı olarak 141.32 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Dividend ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDY haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is SDY stock price today?

SPDR S&P Dividend ETF stock is priced at 140.69 today. It trades within 140.12 - 141.32, yesterday's close was 139.90, and trading volume reached 576. The live price chart of SDY shows these updates.

Does SPDR S&P Dividend ETF stock pay dividends?

SPDR S&P Dividend ETF is currently valued at 140.69. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 1.41% and USD. View the chart live to track SDY movements.

How to buy SDY stock?

You can buy SPDR S&P Dividend ETF shares at the current price of 140.69. Orders are usually placed near 140.69 or 140.99, while 576 and 0.41% show market activity. Follow SDY updates on the live chart today.

How to invest into SDY stock?

Investing in SPDR S&P Dividend ETF involves considering the yearly range 119.83 - 144.44 and current price 140.69. Many compare 0.43% and 8.14% before placing orders at 140.69 or 140.99. Explore the SDY price chart live with daily changes.

What are AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) stock highest prices?

The highest price of AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) in the past year was 144.44. Within 119.83 - 144.44, the stock fluctuated notably, and comparing with 139.90 helps spot resistance levels. Track SPDR S&P Dividend ETF performance using the live chart.

What are AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) stock lowest prices?

The lowest price of AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) over the year was 119.83. Comparing it with the current 140.69 and 119.83 - 144.44 shows potential long-term entry points. Watch SDY moves on the chart live for more details.

When did SDY stock split?

SPDR S&P Dividend ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 139.90, and 1.41% after corporate actions.

Günlük aralık
140.12 141.32
Yıllık aralık
119.83 144.44
Önceki kapanış
139.90
Açılış
140.12
Satış
140.69
Alış
140.99
Düşük
140.12
Yüksek
141.32
Hacim
576
Günlük değişim
0.56%
Aylık değişim
0.43%
6 aylık değişim
8.14%
Yıllık değişim
1.41%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K