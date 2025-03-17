- Visão do mercado
SDY: SPDR S&P Dividend ETF
A taxa do SDY para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.12 e o mais alto foi 141.32.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SDY hoje?
Hoje SPDR S&P Dividend ETF (SDY) está avaliado em 140.69. O instrumento é negociado dentro de 140.12 - 141.32, o fechamento de ontem foi 139.90, e o volume de negociação atingiu 576. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SDY em tempo real.
As ações de SPDR S&P Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Dividend ETF está avaliado em 140.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.41% e USD. Monitore os movimentos de SDY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SDY?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Dividend ETF (SDY) pelo preço atual 140.69. Ordens geralmente são executadas perto de 140.69 ou 140.99, enquanto 576 e 0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SDY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SDY?
Investir em SPDR S&P Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 119.83 - 144.44 e o preço atual 140.69. Muitos comparam 0.43% e 8.14% antes de enviar ordens em 140.69 ou 140.99. Estude as mudanças diárias de preço de SDY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
O maior preço de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) no último ano foi 144.44. As ações oscilaram bastante dentro de 119.83 - 144.44, e a comparação com 139.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
O menor preço de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) no ano foi 119.83. A comparação com o preço atual 140.69 e 119.83 - 144.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SDY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SDY?
No passado SPDR S&P Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 139.90 e 1.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 139.90
- Open
- 140.12
- Bid
- 140.69
- Ask
- 140.99
- Low
- 140.12
- High
- 141.32
- Volume
- 576
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 0.43%
- Mudança de 6 meses
- 8.14%
- Mudança anual
- 1.41%