SDY: SPDR S&P Dividend ETF
SDYの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり140.12の安値と141.32の高値で取引されました。
SPDR S&P Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDY News
よくあるご質問
SDY株の現在の価格は？
SPDR S&P Dividend ETFの株価は本日140.69です。140.12 - 141.32内で取引され、前日の終値は139.90、取引量は576に達しました。SDYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P Dividend ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P Dividend ETFの現在の価格は140.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.41%やUSDにも注目します。SDYの動きはライブチャートで確認できます。
SDY株を買う方法は？
SPDR S&P Dividend ETFの株は現在140.69で購入可能です。注文は通常140.69または140.99付近で行われ、576や0.41%が市場の動きを示します。SDYの最新情報はライブチャートで確認できます。
SDY株に投資する方法は？
SPDR S&P Dividend ETFへの投資では、年間の値幅119.83 - 144.44と現在の140.69を考慮します。注文は多くの場合140.69や140.99で行われる前に、0.43%や8.14%と比較されます。SDYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)の株の最高値は？
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)の過去1年の最高値は144.44でした。119.83 - 144.44内で株価は大きく変動し、139.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)の株の最低値は？
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)(SDY)の年間最安値は119.83でした。現在の140.69や119.83 - 144.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SDYの動きはライブチャートで確認できます。
SDYの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、139.90、1.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 139.90
- 始値
- 140.12
- 買値
- 140.69
- 買値
- 140.99
- 安値
- 140.12
- 高値
- 141.32
- 出来高
- 576
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 0.43%
- 6ヶ月の変化
- 8.14%
- 1年の変化
- 1.41%