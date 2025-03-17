KurseKategorien
Währungen / SDY
Zurück zum Aktien

SDY: SPDR S&P Dividend ETF

140.69 USD 0.79 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SDY hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.12 bis zu einem Hoch von 141.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDY News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SDY heute?

Die Aktie von SPDR S&P Dividend ETF (SDY) notiert heute bei 140.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 140.12 - 141.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 139.90 und das Handelsvolumen erreichte 576. Das Live-Chart von SDY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SDY Dividenden?

SPDR S&P Dividend ETF wird derzeit mit 140.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SDY zu verfolgen.

Wie kaufe ich SDY-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Dividend ETF (SDY) zum aktuellen Kurs von 140.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 140.69 oder 140.99 platziert, während 576 und 0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SDY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SDY-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 119.83 - 144.44 und der aktuelle Kurs 140.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.43% und 8.14%, bevor sie Orders zu 140.69 oder 140.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SDY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

Der höchste Kurs von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) im vergangenen Jahr lag bei 144.44. Innerhalb von 119.83 - 144.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 139.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

Der niedrigste Kurs von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) im Laufe des Jahres betrug 119.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 140.69 und der Spanne 119.83 - 144.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SDY statt?

SPDR S&P Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 139.90 und 1.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
140.12 141.32
Jahresspanne
119.83 144.44
Vorheriger Schlusskurs
139.90
Eröffnung
140.12
Bid
140.69
Ask
140.99
Tief
140.12
Hoch
141.32
Volumen
576
Tagesänderung
0.56%
Monatsänderung
0.43%
6-Monatsänderung
8.14%
Jahresänderung
1.41%
04 Oktober, Samstag