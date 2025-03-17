- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SDY: SPDR S&P Dividend ETF
Der Wechselkurs von SDY hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.12 bis zu einem Hoch von 141.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDY News
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- SDY: Passive Dividend Income For Long-Term Growth (NYSEARCA:SDY)
- Speedy Hire shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- DGRO: Dividend ETF For Investors Approaching Retirement (NYSEARCA:DGRO)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- Should SPDR S&P Dividend ETF (SDY) Be on Your Investing Radar?
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- SDY ETF: Dividend Stocks Give Way To The Mag 7 In Q2 (Rating Downgrade) (NYSEARCA:SDY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DJD: Dividend And Value In Mega Caps (NYSEARCA:DJD)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SDY heute?
Die Aktie von SPDR S&P Dividend ETF (SDY) notiert heute bei 140.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 140.12 - 141.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 139.90 und das Handelsvolumen erreichte 576. Das Live-Chart von SDY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SDY Dividenden?
SPDR S&P Dividend ETF wird derzeit mit 140.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SDY zu verfolgen.
Wie kaufe ich SDY-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Dividend ETF (SDY) zum aktuellen Kurs von 140.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 140.69 oder 140.99 platziert, während 576 und 0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SDY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SDY-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 119.83 - 144.44 und der aktuelle Kurs 140.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.43% und 8.14%, bevor sie Orders zu 140.69 oder 140.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SDY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Der höchste Kurs von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) im vergangenen Jahr lag bei 144.44. Innerhalb von 119.83 - 144.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 139.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Der niedrigste Kurs von AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) im Laufe des Jahres betrug 119.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 140.69 und der Spanne 119.83 - 144.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SDY statt?
SPDR S&P Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 139.90 und 1.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.90
- Eröffnung
- 140.12
- Bid
- 140.69
- Ask
- 140.99
- Tief
- 140.12
- Hoch
- 141.32
- Volumen
- 576
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 8.14%
- Jahresänderung
- 1.41%