SDY: SPDR S&P Dividend ETF

139.90 USD 0.13 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SDY a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.51 et à un maximum de 140.32.

Suivez la dynamique SPDR S&P Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SDY aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Dividend ETF est cotée à 139.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 139.51 - 140.32, a clôturé hier à 140.03 et son volume d'échange a atteint 497. Le graphique en temps réel du cours de SDY présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Dividend ETF est actuellement valorisé à 139.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SDY.

Comment acheter des actions SDY ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Dividend ETF au cours actuel de 139.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 139.90 ou de 140.20, le 497 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SDY ?

Investir dans SPDR S&P Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 119.83 - 144.44 et le prix actuel 139.90. Beaucoup comparent -0.14% et 7.53% avant de passer des ordres à 139.90 ou 140.20. Consultez le graphique du cours de SDY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) ?

Le cours le plus élevé de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) l'année dernière était 144.44. Au cours de 119.83 - 144.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 140.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Dividend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) ?

Le cours le plus bas de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) sur l'année a été 119.83. Sa comparaison avec 139.90 et 119.83 - 144.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SDY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SDY a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 140.03 et 0.84% après les opérations sur titres.

Range quotidien
139.51 140.32
Range Annuel
119.83 144.44
Clôture Précédente
140.03
Ouverture
139.58
Bid
139.90
Ask
140.20
Plus Bas
139.51
Plus Haut
140.32
Volume
497
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
-0.14%
Changement à 6 Mois
7.53%
Changement Annuel
0.84%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K