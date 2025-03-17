- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SDY: SPDR S&P Dividend ETF
Le taux de change de SDY a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.51 et à un maximum de 140.32.
Suivez la dynamique SPDR S&P Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDY Nouvelles
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- SDY: Passive Dividend Income For Long-Term Growth (NYSEARCA:SDY)
- Speedy Hire shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- DGRO: Dividend ETF For Investors Approaching Retirement (NYSEARCA:DGRO)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- Should SPDR S&P Dividend ETF (SDY) Be on Your Investing Radar?
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- SDY ETF: Dividend Stocks Give Way To The Mag 7 In Q2 (Rating Downgrade) (NYSEARCA:SDY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DJD: Dividend And Value In Mega Caps (NYSEARCA:DJD)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SDY aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P Dividend ETF est cotée à 139.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 139.51 - 140.32, a clôturé hier à 140.03 et son volume d'échange a atteint 497. Le graphique en temps réel du cours de SDY présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P Dividend ETF est actuellement valorisé à 139.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SDY.
Comment acheter des actions SDY ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Dividend ETF au cours actuel de 139.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 139.90 ou de 140.20, le 497 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SDY ?
Investir dans SPDR S&P Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 119.83 - 144.44 et le prix actuel 139.90. Beaucoup comparent -0.14% et 7.53% avant de passer des ordres à 139.90 ou 140.20. Consultez le graphique du cours de SDY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) ?
Le cours le plus élevé de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) l'année dernière était 144.44. Au cours de 119.83 - 144.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 140.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) ?
Le cours le plus bas de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) sur l'année a été 119.83. Sa comparaison avec 139.90 et 119.83 - 144.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SDY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SDY a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 140.03 et 0.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 140.03
- Ouverture
- 139.58
- Bid
- 139.90
- Ask
- 140.20
- Plus Bas
- 139.51
- Plus Haut
- 140.32
- Volume
- 497
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- -0.14%
- Changement à 6 Mois
- 7.53%
- Changement Annuel
- 0.84%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K