SDY: SPDR S&P Dividend ETF
今日SDY汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点140.12和高点141.32进行交易。
关注SPDR S&P Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDY新闻
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- SDY: Passive Dividend Income For Long-Term Growth (NYSEARCA:SDY)
- Speedy Hire shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- DGRO: Dividend ETF For Investors Approaching Retirement (NYSEARCA:DGRO)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- Should SPDR S&P Dividend ETF (SDY) Be on Your Investing Radar?
- Is SPDR S&P Dividend ETF (SDY) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- SDY ETF: Dividend Stocks Give Way To The Mag 7 In Q2 (Rating Downgrade) (NYSEARCA:SDY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DJD: Dividend And Value In Mega Caps (NYSEARCA:DJD)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
常见问题解答
SDY股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Dividend ETF股票今天的定价为140.69。它在140.12 - 141.32范围内交易，昨天的收盘价为139.90，交易量达到576。SDY的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Dividend ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Dividend ETF目前的价值为140.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.41%和USD。实时查看图表以跟踪SDY走势。
如何购买SDY股票？
您可以以140.69的当前价格购买SPDR S&P Dividend ETF股票。订单通常设置在140.69或140.99附近，而576和0.41%显示市场活动。立即关注SDY的实时图表更新。
如何投资SDY股票？
投资SPDR S&P Dividend ETF需要考虑年度范围119.83 - 144.44和当前价格140.69。许多人在以140.69或140.99下订单之前，会比较0.43%和。实时查看SDY价格图表，了解每日变化。
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)的最高价格是144.44。在119.83 - 144.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Dividend ETF的绩效。
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)股票的最低价格是多少？
AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)（SDY）的最低价格为119.83。将其与当前的140.69和119.83 - 144.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SDY股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、139.90和1.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 139.90
- 开盘价
- 140.12
- 卖价
- 140.69
- 买价
- 140.99
- 最低价
- 140.12
- 最高价
- 141.32
- 交易量
- 576
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- 8.14%
- 年变化
- 1.41%