报价部分
货币 / SDY
SDY: SPDR S&P Dividend ETF

140.69 USD 0.79 (0.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SDY汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点140.12和高点141.32进行交易。

关注SPDR S&P Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SDY股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Dividend ETF股票今天的定价为140.69。它在140.12 - 141.32范围内交易，昨天的收盘价为139.90，交易量达到576。SDY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Dividend ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Dividend ETF目前的价值为140.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.41%和USD。实时查看图表以跟踪SDY走势。

如何购买SDY股票？

您可以以140.69的当前价格购买SPDR S&P Dividend ETF股票。订单通常设置在140.69或140.99附近，而576和0.41%显示市场活动。立即关注SDY的实时图表更新。

如何投资SDY股票？

投资SPDR S&P Dividend ETF需要考虑年度范围119.83 - 144.44和当前价格140.69。许多人在以140.69或140.99下订单之前，会比较0.43%和。实时查看SDY价格图表，了解每日变化。

AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)的最高价格是144.44。在119.83 - 144.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Dividend ETF的绩效。

AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)股票的最低价格是多少？

AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)（SDY）的最低价格为119.83。将其与当前的140.69和119.83 - 144.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDY股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、139.90和1.41%中可见。

日范围
140.12 141.32
年范围
119.83 144.44
前一天收盘价
139.90
开盘价
140.12
卖价
140.69
买价
140.99
最低价
140.12
最高价
141.32
交易量
576
日变化
0.56%
月变化
0.43%
6个月变化
8.14%
年变化
1.41%
04 十月, 星期六