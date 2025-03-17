- Panoramica
SDY: SPDR S&P Dividend ETF
Il tasso di cambio SDY ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.51 e ad un massimo di 140.32.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SDY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SDY oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Dividend ETF sono prezzate a 139.90. Viene scambiato all'interno di 139.51 - 140.32, la chiusura di ieri è stata 140.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 497. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Dividend ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Dividend ETF è attualmente valutato a 139.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDY.
Come acquistare azioni SDY?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Dividend ETF al prezzo attuale di 139.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 139.90 o 140.20, mentre 497 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SDY?
Investire in SPDR S&P Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 119.83 - 144.44 e il prezzo attuale 139.90. Molti confrontano -0.14% e 7.53% prima di effettuare ordini su 139.90 o 140.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Il prezzo massimo di AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) nell'ultimo anno è stato 144.44. All'interno di 119.83 - 144.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 140.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Il prezzo più basso di AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) nel corso dell'anno è stato 119.83. Confrontandolo con gli attuali 139.90 e 119.83 - 144.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDY?
SPDR S&P Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 140.03 e 0.84%.
- Chiusura Precedente
- 140.03
- Apertura
- 139.58
- Bid
- 139.90
- Ask
- 140.20
- Minimo
- 139.51
- Massimo
- 140.32
- Volume
- 497
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- -0.14%
- Variazione Semestrale
- 7.53%
- Variazione Annuale
- 0.84%
- Fcst
- Prev
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- 424
- 549
- 266.7 K
- 103.0 K
- -172.5 K
- 23.4 K