SDY: SPDR S&P Dividend ETF

139.90 USD 0.13 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SDY ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.51 e ad un massimo di 140.32.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SDY oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Dividend ETF sono prezzate a 139.90. Viene scambiato all'interno di 139.51 - 140.32, la chiusura di ieri è stata 140.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 497. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Dividend ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Dividend ETF è attualmente valutato a 139.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDY.

Come acquistare azioni SDY?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Dividend ETF al prezzo attuale di 139.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 139.90 o 140.20, mentre 497 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SDY?

Investire in SPDR S&P Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 119.83 - 144.44 e il prezzo attuale 139.90. Molti confrontano -0.14% e 7.53% prima di effettuare ordini su 139.90 o 140.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

Il prezzo massimo di AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) nell'ultimo anno è stato 144.44. All'interno di 119.83 - 144.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 140.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

Il prezzo più basso di AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) nel corso dell'anno è stato 119.83. Confrontandolo con gli attuali 139.90 e 119.83 - 144.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDY?

SPDR S&P Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 140.03 e 0.84%.

Intervallo Giornaliero
139.51 140.32
Intervallo Annuale
119.83 144.44
Chiusura Precedente
140.03
Apertura
139.58
Bid
139.90
Ask
140.20
Minimo
139.51
Massimo
140.32
Volume
497
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
-0.14%
Variazione Semestrale
7.53%
Variazione Annuale
0.84%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K