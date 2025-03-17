- Обзор рынка
SDY: SPDR S&P Dividend ETF
Курс SDY за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.12, а максимальная — 141.32.
Следите за динамикой SPDR S&P Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDY сегодня?
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) сегодня оценивается на уровне 140.69. Инструмент торгуется в пределах 140.12 - 141.32, вчерашнее закрытие составило 139.90, а торговый объем достиг 576. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Dividend ETF?
SPDR S&P Dividend ETF в настоящее время оценивается в 140.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.41% и USD. Отслеживайте движения SDY на графике в реальном времени.
Как купить акции SDY?
Вы можете купить акции SPDR S&P Dividend ETF (SDY) по текущей цене 140.69. Ордера обычно размещаются около 140.69 или 140.99, тогда как 576 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDY?
Инвестирование в SPDR S&P Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 119.83 - 144.44 и текущей цены 140.69. Многие сравнивают 0.43% и 8.14% перед размещением ордеров на 140.69 или 140.99. Изучайте ежедневные изменения цены SDY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Самая высокая цена AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) за последний год составила 144.44. Акции заметно колебались в пределах 119.83 - 144.44, сравнение с 139.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?
Самая низкая цена AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) за год составила 119.83. Сравнение с текущими 140.69 и 119.83 - 144.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDY?
В прошлом SPDR S&P Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 139.90 и 1.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 139.90
- Open
- 140.12
- Bid
- 140.69
- Ask
- 140.99
- Low
- 140.12
- High
- 141.32
- Объем
- 576
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 8.14%
- Годовое изменение
- 1.41%