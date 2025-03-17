CotizacionesSecciones
Divisas / SDY
Volver a Acciones

SDY: SPDR S&P Dividend ETF

140.69 USD 0.79 (0.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SDY de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 140.12, mientras que el máximo ha alcanzado 141.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDY News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SDY hoy?

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) se evalúa hoy en 140.69. El instrumento se negocia dentro de 140.12 - 141.32; el cierre de ayer ha sido 139.90 y el volumen comercial ha alcanzado 576. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SDY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Dividend ETF?

SPDR S&P Dividend ETF se evalúa actualmente en 140.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.41% y USD. Monitoree los movimientos de SDY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SDY?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Dividend ETF (SDY) al precio actual de 140.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 140.69 o 140.99, mientras que 576 y 0.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SDY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SDY?

Invertir en SPDR S&P Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 119.83 - 144.44 y el precio actual 140.69. Muchos comparan 0.43% y 8.14% antes de colocar órdenes en 140.69 o 140.99. Estudie los cambios diarios de precios de SDY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

El precio más alto de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) en el último año ha sido 144.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 119.83 - 144.44, una comparación con 139.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)?

El precio más bajo de AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) (SDY) para el año ha sido 119.83. La comparación con los actuales 140.69 y 119.83 - 144.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SDY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SDY?

En el pasado, SPDR S&P Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 139.90 y 1.41% después de las acciones corporativas.

Rango diario
140.12 141.32
Rango anual
119.83 144.44
Cierres anteriores
139.90
Open
140.12
Bid
140.69
Ask
140.99
Low
140.12
High
141.32
Volumen
576
Cambio diario
0.56%
Cambio mensual
0.43%
Cambio a 6 meses
8.14%
Cambio anual
1.41%
04 octubre, sábado