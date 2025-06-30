- Genel bakış
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
SCHX fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.41 ve Yüksek fiyatı olarak 26.65 aralığında işlem gördü.
Schwab U.S. Large-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SCHX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi 26.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.41 - 26.65 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.59 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4062 değerine ulaştı. SCHX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi şu anda 26.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.33% ve USD değerlerini izler. SCHX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SCHX hisse senedi nasıl alınır?
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisselerini şu anki 26.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.47 ve Ask 26.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4062 ve günlük değişim oranı -0.60% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHX fiyat hareketlerini takip edin.
SCHX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.99 - 26.65 ve mevcut fiyatı 26.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.47 veya Ask 26.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.84% ve 6 aylık değişim oranı 19.61% değerlerini karşılaştırır. SCHX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 26.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.99 - 26.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.59 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Large-Cap ETF performansını takip edin.
Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.99 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.99 - 26.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHX fiyat hareketlerini izleyin.
SCHX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Schwab U.S. Large-Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 26.59 ve yıllık değişim oranı 17.33% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 26.59
- Açılış
- 26.63
- Satış
- 26.47
- Alış
- 26.77
- Düşük
- 26.41
- Yüksek
- 26.65
- Hacim
- 4.062 K
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- 0.84%
- 6 aylık değişim
- 19.61%
- Yıllık değişim
- 17.33%
