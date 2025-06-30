SCHX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi 26.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.41 - 26.65 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.59 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4062 değerine ulaştı. SCHX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi şu anda 26.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.33% ve USD değerlerini izler. SCHX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHX hisse senedi nasıl alınır? Schwab U.S. Large-Cap ETF hisselerini şu anki 26.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.47 ve Ask 26.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4062 ve günlük değişim oranı -0.60% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHX fiyat hareketlerini takip edin.

SCHX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.99 - 26.65 ve mevcut fiyatı 26.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.47 veya Ask 26.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.84% ve 6 aylık değişim oranı 19.61% değerlerini karşılaştırır. SCHX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 26.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.99 - 26.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.59 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Large-Cap ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. Large-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.99 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.99 - 26.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHX fiyat hareketlerini izleyin.