- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
SCHX 환율이 오늘 -0.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.41이고 고가는 26.65이었습니다.
Schwab U.S. Large-Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHX News
- Should Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) Be on Your Investing Radar?
- Promised Recession… So Where Is It?
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- SCHX: A Justifiably More Confident Market (Rating Upgrade) (NYSEARCA:SCHX)
- SCHX: Large-Caps Should Continue To Perform (NYSEARCA:SCHX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Should Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) Be on Your Investing Radar?
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Large-Cap ETF (SCHX) Hits a New 52-Week High
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
자주 묻는 질문
오늘 SCHX 주식의 가격은?
Schwab U.S. Large-Cap ETF 주식은 당일 26.45에 가격이 책정되며 26.41 - 26.65 내에서 거래되고 어제의 종가는 26.59 였고 거래 볼륨은 2568이었습니다. SCHX의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Schwab U.S. Large-Cap ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Schwab U.S. Large-Cap ETF은 현재 26.45로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 17.24% 및 USD를 지켜 봅니다. SCHX의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
SCHX 주식을 매수하는 방법은?
Schwab U.S. Large-Cap ETF의 주식을 현재 26.45의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 26.75 근처로 접수되며 2568 및 -0.68%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SCHX의 업데이트를 확인해 보세요.
SCHX 주식에 투자하는 방법은?
Schwab U.S. Large-Cap ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 18.99 - 26.65 및 현재 가격 26.45을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.76% 및 19.52%를 비교합니다. SCHX 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Schwab U.S. Large-Cap ETF 주식 최고가는?
지난해 Schwab U.S. Large-Cap ETF의 최고가는 26.65였습니다. 18.99 - 26.65 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 26.59와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Schwab U.S. Large-Cap ETF의 움직임을 살펴보세요.
Schwab U.S. Large-Cap ETF 최저가는?
연중 Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)의 최저 가격은 18.99였습니다. 현재 26.45 및 18.99 - 26.65와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SCHX의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
SCHX 주식의 분할은 언제였는지?
Schwab U.S. Large-Cap ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 26.59 및 17.24%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 26.59
- 시가
- 26.63
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- 저가
- 26.41
- 고가
- 26.65
- 볼륨
- 2.568 K
- 일일 변동
- -0.53%
- 월 변동
- 0.76%
- 6개월 변동
- 19.52%
- 년간 변동율
- 17.24%
- 활동
-
- 예측값
- $33.988 B
- 훑어보기
- $-78.311 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- $280.464 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- $358.775 B
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.576%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.485%
- 활동
-
- 예측값
- $11.24 B
- 훑어보기
- $16.01 B