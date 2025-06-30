CotationsSections
Devises / SCHX
Retour à Actions

SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.45 USD 0.14 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHX a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.41 et à un maximum de 26.65.

Suivez la dynamique Schwab U.S. Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHX Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHX aujourd'hui ?

L'action Schwab U.S. Large-Cap ETF est cotée à 26.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.41 - 26.65, a clôturé hier à 26.59 et son volume d'échange a atteint 2568. Le graphique en temps réel du cours de SCHX présente ces mises à jour.

L'action Schwab U.S. Large-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab U.S. Large-Cap ETF est actuellement valorisé à 26.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHX.

Comment acheter des actions SCHX ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Large-Cap ETF au cours actuel de 26.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.45 ou de 26.75, le 2568 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHX ?

Investir dans Schwab U.S. Large-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.99 - 26.65 et le prix actuel 26.45. Beaucoup comparent 0.76% et 19.52% avant de passer des ordres à 26.45 ou 26.75. Consultez le graphique du cours de SCHX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Large-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Large-Cap ETF l'année dernière était 26.65. Au cours de 18.99 - 26.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Large-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Large-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) sur l'année a été 18.99. Sa comparaison avec 26.45 et 18.99 - 26.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHX a-t-elle été divisée ?

Schwab U.S. Large-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.59 et 17.24% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.41 26.65
Range Annuel
18.99 26.65
Clôture Précédente
26.59
Ouverture
26.63
Bid
26.45
Ask
26.75
Plus Bas
26.41
Plus Haut
26.65
Volume
2.568 K
Changement quotidien
-0.53%
Changement Mensuel
0.76%
Changement à 6 Mois
19.52%
Changement Annuel
17.24%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
3.576%
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B