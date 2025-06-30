- Aperçu
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
Le taux de change de SCHX a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.41 et à un maximum de 26.65.
Suivez la dynamique Schwab U.S. Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCHX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SCHX aujourd'hui ?
L'action Schwab U.S. Large-Cap ETF est cotée à 26.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.41 - 26.65, a clôturé hier à 26.59 et son volume d'échange a atteint 2568. Le graphique en temps réel du cours de SCHX présente ces mises à jour.
L'action Schwab U.S. Large-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab U.S. Large-Cap ETF est actuellement valorisé à 26.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHX.
Comment acheter des actions SCHX ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Large-Cap ETF au cours actuel de 26.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.45 ou de 26.75, le 2568 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SCHX ?
Investir dans Schwab U.S. Large-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.99 - 26.65 et le prix actuel 26.45. Beaucoup comparent 0.76% et 19.52% avant de passer des ordres à 26.45 ou 26.75. Consultez le graphique du cours de SCHX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Large-Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Large-Cap ETF l'année dernière était 26.65. Au cours de 18.99 - 26.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Large-Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Large-Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) sur l'année a été 18.99. Sa comparaison avec 26.45 et 18.99 - 26.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SCHX a-t-elle été divisée ?
Schwab U.S. Large-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.59 et 17.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.59
- Ouverture
- 26.63
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Plus Bas
- 26.41
- Plus Haut
- 26.65
- Volume
- 2.568 K
- Changement quotidien
- -0.53%
- Changement Mensuel
- 0.76%
- Changement à 6 Mois
- 19.52%
- Changement Annuel
- 17.24%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B