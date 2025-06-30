- Panoramica
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
Il tasso di cambio SCHX ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.59 e ad un massimo di 26.65.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. Large-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHX oggi?
Oggi le azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF sono prezzate a 26.60. Viene scambiato all'interno di 26.59 - 26.65, la chiusura di ieri è stata 26.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 253. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF pagano dividendi?
Schwab U.S. Large-Cap ETF è attualmente valutato a 26.60. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHX.
Come acquistare azioni SCHX?
Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF al prezzo attuale di 26.60. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.60 o 26.90, mentre 253 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHX?
Investire in Schwab U.S. Large-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.99 - 26.65 e il prezzo attuale 26.60. Molti confrontano 1.33% e 20.20% prima di effettuare ordini su 26.60 o 26.90. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF?
Il prezzo massimo di Schwab U.S. Large-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 26.65. All'interno di 18.99 - 26.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Large-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF?
Il prezzo più basso di Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) nel corso dell'anno è stato 18.99. Confrontandolo con gli attuali 26.60 e 18.99 - 26.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHX?
Schwab U.S. Large-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.59 e 17.91%.
- Chiusura Precedente
- 26.59
- Apertura
- 26.63
- Bid
- 26.60
- Ask
- 26.90
- Minimo
- 26.59
- Massimo
- 26.65
- Volume
- 253
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 20.20%
- Variazione Annuale
- 17.91%
