SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.60 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHX ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.59 e ad un massimo di 26.65.

Segui le dinamiche di Schwab U.S. Large-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SCHX oggi?

Oggi le azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF sono prezzate a 26.60. Viene scambiato all'interno di 26.59 - 26.65, la chiusura di ieri è stata 26.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 253. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF pagano dividendi?

Schwab U.S. Large-Cap ETF è attualmente valutato a 26.60. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHX.

Come acquistare azioni SCHX?

Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF al prezzo attuale di 26.60. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.60 o 26.90, mentre 253 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SCHX?

Investire in Schwab U.S. Large-Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.99 - 26.65 e il prezzo attuale 26.60. Molti confrontano 1.33% e 20.20% prima di effettuare ordini su 26.60 o 26.90. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Il prezzo massimo di Schwab U.S. Large-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 26.65. All'interno di 18.99 - 26.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Large-Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Il prezzo più basso di Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) nel corso dell'anno è stato 18.99. Confrontandolo con gli attuali 26.60 e 18.99 - 26.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHX?

Schwab U.S. Large-Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.59 e 17.91%.

Intervallo Giornaliero
26.59 26.65
Intervallo Annuale
18.99 26.65
Chiusura Precedente
26.59
Apertura
26.63
Bid
26.60
Ask
26.90
Minimo
26.59
Massimo
26.65
Volume
253
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
1.33%
Variazione Semestrale
20.20%
Variazione Annuale
17.91%
