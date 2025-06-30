KurseKategorien
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.47 USD 0.12 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHX hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.41 bis zu einem Hoch von 26.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schwab U.S. Large-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SCHX News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SCHX heute?

Die Aktie von Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) notiert heute bei 26.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.41 - 26.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.59 und das Handelsvolumen erreichte 4062. Das Live-Chart von SCHX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SCHX Dividenden?

Schwab U.S. Large-Cap ETF wird derzeit mit 26.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHX zu verfolgen.

Wie kaufe ich SCHX-Aktien?

Sie können Aktien von Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) zum aktuellen Kurs von 26.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.47 oder 26.77 platziert, während 4062 und -0.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SCHX-Aktien?

Bei einer Investition in Schwab U.S. Large-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 18.99 - 26.65 und der aktuelle Kurs 26.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.84% und 19.61%, bevor sie Orders zu 26.47 oder 26.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Der höchste Kurs von Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) im vergangenen Jahr lag bei 26.65. Innerhalb von 18.99 - 26.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Large-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) im Laufe des Jahres betrug 18.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.47 und der Spanne 18.99 - 26.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SCHX statt?

Schwab U.S. Large-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.59 und 17.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.41 26.65
Jahresspanne
18.99 26.65
Vorheriger Schlusskurs
26.59
Eröffnung
26.63
Bid
26.47
Ask
26.77
Tief
26.41
Hoch
26.65
Volumen
4.062 K
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
0.84%
6-Monatsänderung
19.61%
Jahresänderung
17.33%
08 Oktober, Mittwoch
13:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
3.334 M
Vorh
1.792 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.205 M
Vorh
-0.271 M
17:00
USD
10-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
4.033%
18:00
USD
FOMC Protokoll
Akt
Erw
Vorh
21:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh