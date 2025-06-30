- Visão do mercado
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
A taxa do SCHX para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.41 e o mais alto foi 26.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. Large-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHX hoje?
Hoje Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) está avaliado em 26.47. O instrumento é negociado dentro de 26.41 - 26.65, o fechamento de ontem foi 26.59, e o volume de negociação atingiu 4062. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHX em tempo real.
As ações de Schwab U.S. Large-Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab U.S. Large-Cap ETF está avaliado em 26.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.33% e USD. Monitore os movimentos de SCHX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHX?
Você pode comprar ações de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) pelo preço atual 26.47. Ordens geralmente são executadas perto de 26.47 ou 26.77, enquanto 4062 e -0.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHX?
Investir em Schwab U.S. Large-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 18.99 - 26.65 e o preço atual 26.47. Muitos comparam 0.84% e 19.61% antes de enviar ordens em 26.47 ou 26.77. Estude as mudanças diárias de preço de SCHX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. Large-Cap ETF?
O maior preço de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) no último ano foi 26.65. As ações oscilaram bastante dentro de 18.99 - 26.65, e a comparação com 26.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. Large-Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. Large-Cap ETF?
O menor preço de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) no ano foi 18.99. A comparação com o preço atual 26.47 e 18.99 - 26.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHX?
No passado Schwab U.S. Large-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.59 e 17.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.59
- Open
- 26.63
- Bid
- 26.47
- Ask
- 26.77
- Low
- 26.41
- High
- 26.65
- Volume
- 4.062 K
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 0.84%
- Mudança de 6 meses
- 19.61%
- Mudança anual
- 17.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh