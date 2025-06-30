- Обзор рынка
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
Курс SCHX за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.41, а максимальная — 26.65.
Следите за динамикой Schwab U.S. Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHX сегодня?
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) сегодня оценивается на уровне 26.47. Инструмент торгуется в пределах 26.41 - 26.65, вчерашнее закрытие составило 26.59, а торговый объем достиг 4062. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Large-Cap ETF?
Schwab U.S. Large-Cap ETF в настоящее время оценивается в 26.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.33% и USD. Отслеживайте движения SCHX на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHX?
Вы можете купить акции Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) по текущей цене 26.47. Ордера обычно размещаются около 26.47 или 26.77, тогда как 4062 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHX?
Инвестирование в Schwab U.S. Large-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 18.99 - 26.65 и текущей цены 26.47. Многие сравнивают 0.84% и 19.61% перед размещением ордеров на 26.47 или 26.77. Изучайте ежедневные изменения цены SCHX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap ETF?
Самая высокая цена Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) за последний год составила 26.65. Акции заметно колебались в пределах 18.99 - 26.65, сравнение с 26.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Large-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap ETF?
Самая низкая цена Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) за год составила 18.99. Сравнение с текущими 26.47 и 18.99 - 26.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHX?
В прошлом Schwab U.S. Large-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.59 и 17.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.59
- Open
- 26.63
- Bid
- 26.47
- Ask
- 26.77
- Low
- 26.41
- High
- 26.65
- Объем
- 4.062 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 19.61%
- Годовое изменение
- 17.33%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд