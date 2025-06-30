КотировкиРазделы
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.47 USD 0.12 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHX за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.41, а максимальная — 26.65.

Следите за динамикой Schwab U.S. Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHX сегодня?

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) сегодня оценивается на уровне 26.47. Инструмент торгуется в пределах 26.41 - 26.65, вчерашнее закрытие составило 26.59, а торговый объем достиг 4062. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Schwab U.S. Large-Cap ETF в настоящее время оценивается в 26.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.33% и USD. Отслеживайте движения SCHX на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHX?

Вы можете купить акции Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) по текущей цене 26.47. Ордера обычно размещаются около 26.47 или 26.77, тогда как 4062 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHX?

Инвестирование в Schwab U.S. Large-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 18.99 - 26.65 и текущей цены 26.47. Многие сравнивают 0.84% и 19.61% перед размещением ордеров на 26.47 или 26.77. Изучайте ежедневные изменения цены SCHX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Самая высокая цена Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) за последний год составила 26.65. Акции заметно колебались в пределах 18.99 - 26.65, сравнение с 26.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Large-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Самая низкая цена Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) за год составила 18.99. Сравнение с текущими 26.47 и 18.99 - 26.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHX?

В прошлом Schwab U.S. Large-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.59 и 17.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.41 26.65
Годовой диапазон
18.99 26.65
Предыдущее закрытие
26.59
Open
26.63
Bid
26.47
Ask
26.77
Low
26.41
High
26.65
Объем
4.062 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
19.61%
Годовое изменение
17.33%
