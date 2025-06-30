CotizacionesSecciones
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.47 USD 0.12 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCHX de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.41, mientras que el máximo ha alcanzado 26.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab U.S. Large-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SCHX hoy?

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) se evalúa hoy en 26.47. El instrumento se negocia dentro de 26.41 - 26.65; el cierre de ayer ha sido 26.59 y el volumen comercial ha alcanzado 4062. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab U.S. Large-Cap ETF?

Schwab U.S. Large-Cap ETF se evalúa actualmente en 26.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.33% y USD. Monitoree los movimientos de SCHX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SCHX?

Puede comprar acciones de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) al precio actual de 26.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.47 o 26.77, mientras que 4062 y -0.60% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SCHX?

Invertir en Schwab U.S. Large-Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.99 - 26.65 y el precio actual 26.47. Muchos comparan 0.84% y 19.61% antes de colocar órdenes en 26.47 o 26.77. Estudie los cambios diarios de precios de SCHX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab U.S. Large-Cap ETF?

El precio más alto de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) en el último año ha sido 26.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.99 - 26.65, una comparación con 26.59 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab U.S. Large-Cap ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab U.S. Large-Cap ETF?

El precio más bajo de Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) para el año ha sido 18.99. La comparación con los actuales 26.47 y 18.99 - 26.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHX?

En el pasado, Schwab U.S. Large-Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.59 y 17.33% después de las acciones corporativas.

Rango diario
26.41 26.65
Rango anual
18.99 26.65
Cierres anteriores
26.59
Open
26.63
Bid
26.47
Ask
26.77
Low
26.41
High
26.65
Volumen
4.062 K
Cambio diario
-0.45%
Cambio mensual
0.84%
Cambio a 6 meses
19.61%
Cambio anual
17.33%
08 octubre, miércoles
13:30
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
3.334 M
Prev.
1.792 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.205 M
Prev.
-0.271 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.033%
18:00
USD
Minutas del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
21:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.