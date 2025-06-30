クォートセクション
通貨 / SCHX
株に戻る

SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.47 USD 0.12 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCHXの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり26.41の安値と26.65の高値で取引されました。

Schwab U.S. Large-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHX News

よくあるご質問

SCHX株の現在の価格は？

Schwab U.S. Large-Cap ETFの株価は本日26.47です。26.41 - 26.65内で取引され、前日の終値は26.59、取引量は4062に達しました。SCHXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap ETFの株は配当を出しますか？

Schwab U.S. Large-Cap ETFの現在の価格は26.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.33%やUSDにも注目します。SCHXの動きはライブチャートで確認できます。

SCHX株を買う方法は？

Schwab U.S. Large-Cap ETFの株は現在26.47で購入可能です。注文は通常26.47または26.77付近で行われ、4062や-0.60%が市場の動きを示します。SCHXの最新情報はライブチャートで確認できます。

SCHX株に投資する方法は？

Schwab U.S. Large-Cap ETFへの投資では、年間の値幅18.99 - 26.65と現在の26.47を考慮します。注文は多くの場合26.47や26.77で行われる前に、0.84%や19.61%と比較されます。SCHXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap ETFの株の最高値は？

Schwab U.S. Large-Cap ETFの過去1年の最高値は26.65でした。18.99 - 26.65内で株価は大きく変動し、26.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Large-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap ETFの株の最低値は？

Schwab U.S. Large-Cap ETF(SCHX)の年間最安値は18.99でした。現在の26.47や18.99 - 26.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHXの動きはライブチャートで確認できます。

SCHXの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab U.S. Large-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.59、17.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.41 26.65
1年のレンジ
18.99 26.65
以前の終値
26.59
始値
26.63
買値
26.47
買値
26.77
安値
26.41
高値
26.65
出来高
4.062 K
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
0.84%
6ヶ月の変化
19.61%
1年の変化
17.33%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待