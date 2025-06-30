- 概要
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
SCHXの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり26.41の安値と26.65の高値で取引されました。
Schwab U.S. Large-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SCHX株の現在の価格は？
Schwab U.S. Large-Cap ETFの株価は本日26.47です。26.41 - 26.65内で取引され、前日の終値は26.59、取引量は4062に達しました。SCHXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. Large-Cap ETFの現在の価格は26.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.33%やUSDにも注目します。SCHXの動きはライブチャートで確認できます。
SCHX株を買う方法は？
Schwab U.S. Large-Cap ETFの株は現在26.47で購入可能です。注文は通常26.47または26.77付近で行われ、4062や-0.60%が市場の動きを示します。SCHXの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHX株に投資する方法は？
Schwab U.S. Large-Cap ETFへの投資では、年間の値幅18.99 - 26.65と現在の26.47を考慮します。注文は多くの場合26.47や26.77で行われる前に、0.84%や19.61%と比較されます。SCHXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. Large-Cap ETFの過去1年の最高値は26.65でした。18.99 - 26.65内で株価は大きく変動し、26.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Large-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. Large-Cap ETF(SCHX)の年間最安値は18.99でした。現在の26.47や18.99 - 26.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHXの動きはライブチャートで確認できます。
SCHXの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. Large-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.59、17.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.59
- 始値
- 26.63
- 買値
- 26.47
- 買値
- 26.77
- 安値
- 26.41
- 高値
- 26.65
- 出来高
- 4.062 K
- 1日の変化
- -0.45%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- 19.61%
- 1年の変化
- 17.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前