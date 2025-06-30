SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF
今日SCHX汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点26.41和高点26.65进行交易。
关注Schwab U.S. Large-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SCHX股票今天的价格是多少？
Schwab U.S. Large-Cap ETF股票今天的定价为26.47。它在26.41 - 26.65范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到4062。SCHX的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab U.S. Large-Cap ETF股票是否支付股息？
Schwab U.S. Large-Cap ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.33%和USD。实时查看图表以跟踪SCHX走势。
如何购买SCHX股票？
您可以以26.47的当前价格购买Schwab U.S. Large-Cap ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而4062和-0.60%显示市场活动。立即关注SCHX的实时图表更新。
如何投资SCHX股票？
投资Schwab U.S. Large-Cap ETF需要考虑年度范围18.99 - 26.65和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较0.84%和。实时查看SCHX价格图表，了解每日变化。
Schwab U.S. Large-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab U.S. Large-Cap ETF的最高价格是26.65。在18.99 - 26.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Large-Cap ETF的绩效。
Schwab U.S. Large-Cap ETF股票的最低价格是多少？
Schwab U.S. Large-Cap ETF（SCHX）的最低价格为18.99。将其与当前的26.47和18.99 - 26.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHX股票是什么时候拆分的？
Schwab U.S. Large-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和17.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.59
- 开盘价
- 26.63
- 卖价
- 26.47
- 买价
- 26.77
- 最低价
- 26.41
- 最高价
- 26.65
- 交易量
- 4.062 K
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 19.61%
- 年变化
- 17.33%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B