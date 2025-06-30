报价部分
SCHX: Schwab U.S. Large-Cap ETF

26.47 USD 0.12 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SCHX汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点26.41和高点26.65进行交易。

关注Schwab U.S. Large-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SCHX股票今天的价格是多少？

Schwab U.S. Large-Cap ETF股票今天的定价为26.47。它在26.41 - 26.65范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到4062。SCHX的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab U.S. Large-Cap ETF股票是否支付股息？

Schwab U.S. Large-Cap ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.33%和USD。实时查看图表以跟踪SCHX走势。

如何购买SCHX股票？

您可以以26.47的当前价格购买Schwab U.S. Large-Cap ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而4062和-0.60%显示市场活动。立即关注SCHX的实时图表更新。

如何投资SCHX股票？

投资Schwab U.S. Large-Cap ETF需要考虑年度范围18.99 - 26.65和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较0.84%和。实时查看SCHX价格图表，了解每日变化。

Schwab U.S. Large-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab U.S. Large-Cap ETF的最高价格是26.65。在18.99 - 26.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Large-Cap ETF的绩效。

Schwab U.S. Large-Cap ETF股票的最低价格是多少？

Schwab U.S. Large-Cap ETF（SCHX）的最低价格为18.99。将其与当前的26.47和18.99 - 26.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHX股票是什么时候拆分的？

Schwab U.S. Large-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和17.33%中可见。

日范围
26.41 26.65
年范围
18.99 26.65
前一天收盘价
26.59
开盘价
26.63
卖价
26.47
买价
26.77
最低价
26.41
最高价
26.65
交易量
4.062 K
日变化
-0.45%
月变化
0.84%
6个月变化
19.61%
年变化
17.33%
