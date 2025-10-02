KotasyonBölümler
Dövizler / SCHO
Geri dön - Hisse senetleri

SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHO fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.44 ve Yüksek fiyatı olarak 24.45 aralığında işlem gördü.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHO haberleri

Sıkça sorulan sorular

SCHO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi 24.44 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.44 - 24.45 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.45 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1399 değerine ulaştı. SCHO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi şu anda 24.44 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.03% ve USD değerlerini izler. SCHO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHO hisse senedi nasıl alınır?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisselerini şu anki 24.44 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.44 ve Ask 24.74 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1399 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHO fiyat hareketlerini takip edin.

SCHO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.07 - 24.47 ve mevcut fiyatı 24.44 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.44 veya Ask 24.74 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.33% ve 6 aylık değişim oranı 0.21% değerlerini karşılaştırır. SCHO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi yıllık olarak 24.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.07 - 24.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.45 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF performansını takip edin.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.07 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.44 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.07 - 24.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHO fiyat hareketlerini izleyin.

SCHO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.45 ve yıllık değişim oranı 1.03% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
24.44 24.45
Yıllık aralık
24.07 24.47
Önceki kapanış
24.45
Açılış
24.44
Satış
24.44
Alış
24.74
Düşük
24.44
Yüksek
24.45
Hacim
1.399 K
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
0.33%
6 aylık değişim
0.21%
Yıllık değişim
1.03%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B