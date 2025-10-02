- Genel bakış
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
SCHO fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.44 ve Yüksek fiyatı olarak 24.45 aralığında işlem gördü.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SCHO haberleri
Sıkça sorulan sorular
SCHO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi 24.44 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.44 - 24.45 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.45 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1399 değerine ulaştı. SCHO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi şu anda 24.44 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.03% ve USD değerlerini izler. SCHO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SCHO hisse senedi nasıl alınır?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisselerini şu anki 24.44 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.44 ve Ask 24.74 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1399 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHO fiyat hareketlerini takip edin.
SCHO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.07 - 24.47 ve mevcut fiyatı 24.44 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.44 veya Ask 24.74 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.33% ve 6 aylık değişim oranı 0.21% değerlerini karşılaştırır. SCHO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi yıllık olarak 24.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.07 - 24.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.45 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF performansını takip edin.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.07 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.44 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.07 - 24.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHO fiyat hareketlerini izleyin.
SCHO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.45 ve yıllık değişim oranı 1.03% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 24.45
- Açılış
- 24.44
- Satış
- 24.44
- Alış
- 24.74
- Düşük
- 24.44
- Yüksek
- 24.45
- Hacim
- 1.399 K
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 0.33%
- 6 aylık değişim
- 0.21%
- Yıllık değişim
- 1.03%
