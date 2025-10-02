- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
A taxa do SCHO para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.44 e o mais alto foi 24.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHO Notícias
- Bond ETFs in Focus as Treasury Yield Touches 3-Year Low
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHO hoje?
Hoje Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) está avaliado em 24.44. O instrumento é negociado dentro de 24.44 - 24.45, o fechamento de ontem foi 24.45, e o volume de negociação atingiu 1399. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHO em tempo real.
As ações de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF está avaliado em 24.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.03% e USD. Monitore os movimentos de SCHO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHO?
Você pode comprar ações de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) pelo preço atual 24.44. Ordens geralmente são executadas perto de 24.44 ou 24.74, enquanto 1399 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHO?
Investir em Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 24.07 - 24.47 e o preço atual 24.44. Muitos comparam 0.33% e 0.21% antes de enviar ordens em 24.44 ou 24.74. Estude as mudanças diárias de preço de SCHO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
O maior preço de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) no último ano foi 24.47. As ações oscilaram bastante dentro de 24.07 - 24.47, e a comparação com 24.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
O menor preço de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) no ano foi 24.07. A comparação com o preço atual 24.44 e 24.07 - 24.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHO?
No passado Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.45 e 1.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.45
- Open
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Low
- 24.44
- High
- 24.45
- Volume
- 1.399 K
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 0.33%
- Mudança de 6 meses
- 0.21%
- Mudança anual
- 1.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh