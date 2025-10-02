CotaçõesSeções
Moedas / SCHO
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SCHO para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.44 e o mais alto foi 24.45.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

SCHO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SCHO hoje?

Hoje Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) está avaliado em 24.44. O instrumento é negociado dentro de 24.44 - 24.45, o fechamento de ontem foi 24.45, e o volume de negociação atingiu 1399. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHO em tempo real.

As ações de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF pagam dividendos?

Atualmente Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF está avaliado em 24.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.03% e USD. Monitore os movimentos de SCHO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SCHO?

Você pode comprar ações de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) pelo preço atual 24.44. Ordens geralmente são executadas perto de 24.44 ou 24.74, enquanto 1399 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SCHO?

Investir em Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 24.07 - 24.47 e o preço atual 24.44. Muitos comparam 0.33% e 0.21% antes de enviar ordens em 24.44 ou 24.74. Estude as mudanças diárias de preço de SCHO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

O maior preço de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) no último ano foi 24.47. As ações oscilaram bastante dentro de 24.07 - 24.47, e a comparação com 24.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

O menor preço de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) no ano foi 24.07. A comparação com o preço atual 24.44 e 24.07 - 24.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHO?

No passado Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.45 e 1.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.44 24.45
Faixa anual
24.07 24.47
Fechamento anterior
24.45
Open
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Low
24.44
High
24.45
Volume
1.399 K
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
0.33%
Mudança de 6 meses
0.21%
Mudança anual
1.03%
