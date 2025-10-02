- 概要
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
SCHOの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.44の安値と24.45の高値で取引されました。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SCHO株の現在の価格は？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの株価は本日24.44です。24.44 - 24.45内で取引され、前日の終値は24.45、取引量は1617に達しました。SCHOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの株は配当を出しますか？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの現在の価格は24.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.03%やUSDにも注目します。SCHOの動きはライブチャートで確認できます。
SCHO株を買う方法は？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの株は現在24.44で購入可能です。注文は通常24.44または24.74付近で行われ、1617や0.00%が市場の動きを示します。SCHOの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHO株に投資する方法は？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFへの投資では、年間の値幅24.07 - 24.47と現在の24.44を考慮します。注文は多くの場合24.44や24.74で行われる前に、0.33%や0.21%と比較されます。SCHOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの株の最高値は？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの過去1年の最高値は24.47でした。24.07 - 24.47内で株価は大きく変動し、24.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの株の最低値は？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF(SCHO)の年間最安値は24.07でした。現在の24.44や24.07 - 24.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHOの動きはライブチャートで確認できます。
SCHOの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.45、1.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.45
- 始値
- 24.44
- 買値
- 24.44
- 買値
- 24.74
- 安値
- 24.44
- 高値
- 24.45
- 出来高
- 1.617 K
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- 0.21%
- 1年の変化
- 1.03%