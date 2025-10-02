报价部分
货币 / SCHO
回到股票

SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SCHO汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.44和高点24.45进行交易。

关注Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SCHO新闻

常见问题解答

SCHO股票今天的价格是多少？

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票今天的定价为24.44。它在24.44 - 24.45范围内交易，昨天的收盘价为24.45，交易量达到1399。SCHO的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票是否支付股息？

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF目前的价值为24.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪SCHO走势。

如何购买SCHO股票？

您可以以24.44的当前价格购买Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票。订单通常设置在24.44或24.74附近，而1399和0.00%显示市场活动。立即关注SCHO的实时图表更新。

如何投资SCHO股票？

投资Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF需要考虑年度范围24.07 - 24.47和当前价格24.44。许多人在以24.44或24.74下订单之前，会比较0.33%和。实时查看SCHO价格图表，了解每日变化。

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF的最高价格是24.47。在24.07 - 24.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF的绩效。

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF（SCHO）的最低价格为24.07。将其与当前的24.44和24.07 - 24.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHO股票是什么时候拆分的？

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.45和1.03%中可见。

日范围
24.44 24.45
年范围
24.07 24.47
前一天收盘价
24.45
开盘价
24.44
卖价
24.44
买价
24.74
最低价
24.44
最高价
24.45
交易量
1.399 K
日变化
-0.04%
月变化
0.33%
6个月变化
0.21%
年变化
1.03%
17 十月, 星期五
00:00
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
548
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B