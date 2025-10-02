SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
今日SCHO汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.44和高点24.45进行交易。
关注Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHO新闻
- Bond ETFs in Focus as Treasury Yield Touches 3-Year Low
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
常见问题解答
SCHO股票今天的价格是多少？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票今天的定价为24.44。它在24.44 - 24.45范围内交易，昨天的收盘价为24.45，交易量达到1399。SCHO的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票是否支付股息？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF目前的价值为24.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪SCHO走势。
如何购买SCHO股票？
您可以以24.44的当前价格购买Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票。订单通常设置在24.44或24.74附近，而1399和0.00%显示市场活动。立即关注SCHO的实时图表更新。
如何投资SCHO股票？
投资Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF需要考虑年度范围24.07 - 24.47和当前价格24.44。许多人在以24.44或24.74下订单之前，会比较0.33%和。实时查看SCHO价格图表，了解每日变化。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF的最高价格是24.47。在24.07 - 24.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF的绩效。
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF（SCHO）的最低价格为24.07。将其与当前的24.44和24.07 - 24.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHO股票是什么时候拆分的？
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.45和1.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.45
- 开盘价
- 24.44
- 卖价
- 24.44
- 买价
- 24.74
- 最低价
- 24.44
- 最高价
- 24.45
- 交易量
- 1.399 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.33%
- 6个月变化
- 0.21%
- 年变化
- 1.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
- 548
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B