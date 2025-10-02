- Обзор рынка
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Курс SCHO за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.44, а максимальная — 24.45.
Следите за динамикой Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHO
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHO сегодня?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) сегодня оценивается на уровне 24.44. Инструмент торгуется в пределах 24.44 - 24.45, вчерашнее закрытие составило 24.45, а торговый объем достиг 1399. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 24.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения SCHO на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHO?
Вы можете купить акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) по текущей цене 24.44. Ордера обычно размещаются около 24.44 или 24.74, тогда как 1399 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHO?
Инвестирование в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 24.07 - 24.47 и текущей цены 24.44. Многие сравнивают 0.33% и 0.21% перед размещением ордеров на 24.44 или 24.74. Изучайте ежедневные изменения цены SCHO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Самая высокая цена Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) за последний год составила 24.47. Акции заметно колебались в пределах 24.07 - 24.47, сравнение с 24.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Самая низкая цена Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) за год составила 24.07. Сравнение с текущими 24.44 и 24.07 - 24.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHO?
В прошлом Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.45 и 1.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.45
- Open
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Low
- 24.44
- High
- 24.45
- Объем
- 1.399 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 0.21%
- Годовое изменение
- 1.03%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд