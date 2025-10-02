КотировкиРазделы
Валюты / SCHO
Назад в Рынок акций США

SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHO за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.44, а максимальная — 24.45.

Следите за динамикой Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCHO

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHO сегодня?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) сегодня оценивается на уровне 24.44. Инструмент торгуется в пределах 24.44 - 24.45, вчерашнее закрытие составило 24.45, а торговый объем достиг 1399. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF в настоящее время оценивается в 24.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения SCHO на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHO?

Вы можете купить акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) по текущей цене 24.44. Ордера обычно размещаются около 24.44 или 24.74, тогда как 1399 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHO?

Инвестирование в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 24.07 - 24.47 и текущей цены 24.44. Многие сравнивают 0.33% и 0.21% перед размещением ордеров на 24.44 или 24.74. Изучайте ежедневные изменения цены SCHO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Самая высокая цена Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) за последний год составила 24.47. Акции заметно колебались в пределах 24.07 - 24.47, сравнение с 24.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Самая низкая цена Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) за год составила 24.07. Сравнение с текущими 24.44 и 24.07 - 24.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHO?

В прошлом Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.45 и 1.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.44 24.45
Годовой диапазон
24.07 24.47
Предыдущее закрытие
24.45
Open
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Low
24.44
High
24.45
Объем
1.399 K
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
0.21%
Годовое изменение
1.03%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
418
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд