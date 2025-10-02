CotizacionesSecciones
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCHO de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.44, mientras que el máximo ha alcanzado 24.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SCHO hoy?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) se evalúa hoy en 24.44. El instrumento se negocia dentro de 24.44 - 24.45; el cierre de ayer ha sido 24.45 y el volumen comercial ha alcanzado 1617. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHO en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF se evalúa actualmente en 24.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.03% y USD. Monitoree los movimientos de SCHO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SCHO?

Puede comprar acciones de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) al precio actual de 24.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.44 o 24.74, mientras que 1617 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SCHO?

Invertir en Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.07 - 24.47 y el precio actual 24.44. Muchos comparan 0.33% y 0.21% antes de colocar órdenes en 24.44 o 24.74. Estudie los cambios diarios de precios de SCHO en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

El precio más alto de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) en el último año ha sido 24.47. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.07 - 24.47, una comparación con 24.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

El precio más bajo de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) para el año ha sido 24.07. La comparación con los actuales 24.44 y 24.07 - 24.47 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHO en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHO?

En el pasado, Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.45 y 1.03% después de las acciones corporativas.

Rango diario
24.44 24.45
Rango anual
24.07 24.47
Cierres anteriores
24.45
Open
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Low
24.44
High
24.45
Volumen
1.617 K
Cambio diario
-0.04%
Cambio mensual
0.33%
Cambio a 6 meses
0.21%
Cambio anual
1.03%
