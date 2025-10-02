CotationsSections
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHO a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.44 et à un maximum de 24.45.

Suivez la dynamique Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHO aujourd'hui ?

L'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF est cotée à 24.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.44 - 24.45, a clôturé hier à 24.45 et son volume d'échange a atteint 1617. Le graphique en temps réel du cours de SCHO présente ces mises à jour.

L'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF est actuellement valorisé à 24.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHO.

Comment acheter des actions SCHO ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF au cours actuel de 24.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.44 ou de 24.74, le 1617 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHO ?

Investir dans Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.07 - 24.47 et le prix actuel 24.44. Beaucoup comparent 0.33% et 0.21% avant de passer des ordres à 24.44 ou 24.74. Consultez le graphique du cours de SCHO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF l'année dernière était 24.47. Au cours de 24.07 - 24.47, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) sur l'année a été 24.07. Sa comparaison avec 24.44 et 24.07 - 24.47 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHO a-t-elle été divisée ?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.45 et 1.03% après les opérations sur titres.

Range quotidien
24.44 24.45
Range Annuel
24.07 24.47
Clôture Précédente
24.45
Ouverture
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Plus Bas
24.44
Plus Haut
24.45
Volume
1.617 K
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
0.33%
Changement à 6 Mois
0.21%
Changement Annuel
1.03%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B