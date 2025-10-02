- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Le taux de change de SCHO a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.44 et à un maximum de 24.45.
Suivez la dynamique Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHO Nouvelles
- Bond ETFs in Focus as Treasury Yield Touches 3-Year Low
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SCHO aujourd'hui ?
L'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF est cotée à 24.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.44 - 24.45, a clôturé hier à 24.45 et son volume d'échange a atteint 1617. Le graphique en temps réel du cours de SCHO présente ces mises à jour.
L'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF est actuellement valorisé à 24.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHO.
Comment acheter des actions SCHO ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF au cours actuel de 24.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.44 ou de 24.74, le 1617 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SCHO ?
Investir dans Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.07 - 24.47 et le prix actuel 24.44. Beaucoup comparent 0.33% et 0.21% avant de passer des ordres à 24.44 ou 24.74. Consultez le graphique du cours de SCHO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF l'année dernière était 24.47. Au cours de 24.07 - 24.47, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) sur l'année a été 24.07. Sa comparaison avec 24.44 et 24.07 - 24.47 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SCHO a-t-elle été divisée ?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.45 et 1.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.45
- Ouverture
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Plus Bas
- 24.44
- Plus Haut
- 24.45
- Volume
- 1.617 K
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 0.33%
- Changement à 6 Mois
- 0.21%
- Changement Annuel
- 1.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B