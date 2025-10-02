- 개요
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
SCHO 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.44이고 고가는 24.45이었습니다.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHO News
자주 묻는 질문
오늘 SCHO 주식의 가격은?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 주식은 당일 24.44에 가격이 책정되며 24.44 - 24.45 내에서 거래되고 어제의 종가는 24.45 였고 거래 볼륨은 1399이었습니다. SCHO의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF은 현재 24.44로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 1.03% 및 USD를 지켜 봅니다. SCHO의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
SCHO 주식을 매수하는 방법은?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF의 주식을 현재 24.44의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 24.74 근처로 접수되며 1399 및 0.00%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SCHO의 업데이트를 확인해 보세요.
SCHO 주식에 투자하는 방법은?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 24.07 - 24.47 및 현재 가격 24.44을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.33% 및 0.21%를 비교합니다. SCHO 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 주식 최고가는?
지난해 Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF의 최고가는 24.47였습니다. 24.07 - 24.47 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 24.45와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF의 움직임을 살펴보세요.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 최저가는?
연중 Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO)의 최저 가격은 24.07였습니다. 현재 24.44 및 24.07 - 24.47와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SCHO의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
SCHO 주식의 분할은 언제였는지?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 24.45 및 1.03%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 24.45
- 시가
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- 저가
- 24.44
- 고가
- 24.45
- 볼륨
- 1.399 K
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 0.33%
- 6개월 변동
- 0.21%
- 년간 변동율
- 1.03%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 1.333 M
- 훑어보기
- 1.307 M
- 활동
-
- 예측값
- 1.333 M
- 훑어보기
- 1.312 M
- 활동
-
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -8.5%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- -0.1%
- 훑어보기
- 0.1%
- 활동
-
- 예측값
- 1.2%
- 훑어보기
- 0.9%
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 418
- 활동
- 548
- 예측값
- 훑어보기
- 547
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- $108.6 B
- 훑어보기
- $49.2 B