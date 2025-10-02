KurseKategorien
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHO hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.44 bis zu einem Hoch von 24.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SCHO heute?

Die Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) notiert heute bei 24.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.44 - 24.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.45 und das Handelsvolumen erreichte 800. Das Live-Chart von SCHO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SCHO Dividenden?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF wird derzeit mit 24.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHO zu verfolgen.

Wie kaufe ich SCHO-Aktien?

Sie können Aktien von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) zum aktuellen Kurs von 24.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.44 oder 24.74 platziert, während 800 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SCHO-Aktien?

Bei einer Investition in Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 24.07 - 24.47 und der aktuelle Kurs 24.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.21%, bevor sie Orders zu 24.44 oder 24.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Der höchste Kurs von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) im vergangenen Jahr lag bei 24.47. Innerhalb von 24.07 - 24.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Der niedrigste Kurs von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) im Laufe des Jahres betrug 24.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.44 und der Spanne 24.07 - 24.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SCHO statt?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.45 und 1.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.44 24.45
Jahresspanne
24.07 24.47
Vorheriger Schlusskurs
24.45
Eröffnung
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Tief
24.44
Hoch
24.45
Volumen
800
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
0.21%
Jahresänderung
1.03%
