SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Der Wechselkurs von SCHO hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.44 bis zu einem Hoch von 24.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHO heute?
Die Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) notiert heute bei 24.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.44 - 24.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.45 und das Handelsvolumen erreichte 800. Das Live-Chart von SCHO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHO Dividenden?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF wird derzeit mit 24.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHO zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHO-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) zum aktuellen Kurs von 24.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.44 oder 24.74 platziert, während 800 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHO-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 24.07 - 24.47 und der aktuelle Kurs 24.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.21%, bevor sie Orders zu 24.44 oder 24.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Der höchste Kurs von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) im vergangenen Jahr lag bei 24.47. Innerhalb von 24.07 - 24.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) im Laufe des Jahres betrug 24.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.44 und der Spanne 24.07 - 24.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHO statt?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.45 und 1.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.45
- Eröffnung
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Tief
- 24.44
- Hoch
- 24.45
- Volumen
- 800
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- 0.21%
- Jahresänderung
- 1.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B