SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

24.44 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHO ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.44 e ad un massimo di 24.45.

Segui le dinamiche di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SCHO oggi?

Oggi le azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF sono prezzate a 24.44. Viene scambiato all'interno di 24.44 - 24.45, la chiusura di ieri è stata 24.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1617. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF pagano dividendi?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF è attualmente valutato a 24.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHO.

Come acquistare azioni SCHO?

Puoi acquistare azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF al prezzo attuale di 24.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.44 o 24.74, mentre 1617 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SCHO?

Investire in Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.07 - 24.47 e il prezzo attuale 24.44. Molti confrontano 0.33% e 0.21% prima di effettuare ordini su 24.44 o 24.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Il prezzo massimo di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF nell'ultimo anno è stato 24.47. All'interno di 24.07 - 24.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?

Il prezzo più basso di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) nel corso dell'anno è stato 24.07. Confrontandolo con gli attuali 24.44 e 24.07 - 24.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHO?

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.45 e 1.03%.

Intervallo Giornaliero
24.44 24.45
Intervallo Annuale
24.07 24.47
Chiusura Precedente
24.45
Apertura
24.44
Bid
24.44
Ask
24.74
Minimo
24.44
Massimo
24.45
Volume
1.617 K
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.33%
Variazione Semestrale
0.21%
Variazione Annuale
1.03%
