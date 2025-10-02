- Panoramica
SCHO: Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Il tasso di cambio SCHO ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.44 e ad un massimo di 24.45.
Segui le dinamiche di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHO News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHO oggi?
Oggi le azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF sono prezzate a 24.44. Viene scambiato all'interno di 24.44 - 24.45, la chiusura di ieri è stata 24.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1617. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF pagano dividendi?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF è attualmente valutato a 24.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHO.
Come acquistare azioni SCHO?
Puoi acquistare azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF al prezzo attuale di 24.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.44 o 24.74, mentre 1617 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHO?
Investire in Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.07 - 24.47 e il prezzo attuale 24.44. Molti confrontano 0.33% e 0.21% prima di effettuare ordini su 24.44 o 24.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Il prezzo massimo di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF nell'ultimo anno è stato 24.47. All'interno di 24.07 - 24.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF?
Il prezzo più basso di Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) nel corso dell'anno è stato 24.07. Confrontandolo con gli attuali 24.44 e 24.07 - 24.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHO?
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.45 e 1.03%.
- Chiusura Precedente
- 24.45
- Apertura
- 24.44
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Minimo
- 24.44
- Massimo
- 24.45
- Volume
- 1.617 K
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.33%
- Variazione Semestrale
- 0.21%
- Variazione Annuale
- 1.03%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Agire
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Agire
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Agire
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B