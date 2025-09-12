FiyatlarBölümler
Dövizler / SCHL
SCHL: Scholastic Corporation

24.23 USD 3.31 (12.02%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHL fiyatı bugün -12.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.68 ve Yüksek fiyatı olarak 24.82 aralığında işlem gördü.

Scholastic Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.68 24.82
Yıllık aralık
15.77 31.70
Önceki kapanış
27.54
Açılış
23.53
Satış
24.23
Alış
24.53
Düşük
22.68
Yüksek
24.82
Hacim
4.077 K
Günlük değişim
-12.02%
Aylık değişim
-3.66%
6 aylık değişim
29.43%
Yıllık değişim
-23.56%
21 Eylül, Pazar