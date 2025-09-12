Dövizler / SCHL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCHL: Scholastic Corporation
24.23 USD 3.31 (12.02%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCHL fiyatı bugün -12.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.68 ve Yüksek fiyatı olarak 24.82 aralığında işlem gördü.
Scholastic Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHL haberleri
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- Why Scholastic Stock Was Flopping on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Apple, FedEx ve UPS açılış öncesi yükselirken; Lennar düşüyor
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- Scholastic Corporation (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Scholastic 2026 Mali Yılı 1. Çeyrek Kazanç Raporu: Gelir Düşüşüne Rağmen Hisse Yükseldi
- Earnings call transcript: Scholastic Q1 2026 reports revenue dip, stock rises
- Scholastic’in 2026 Mali Yılı 1. Çeyrek Sonuçları: Mevsimsel Kayıp Beklentilerle Uyumlu, Yıllık Rehberlik Teyit Edildi
- Scholastic Q1 2026 slides: Seasonal loss in line with expectations, full-year guidance affirmed
- Scholastic hisseleri ilk çeyrek gelirinin beklentilerin altında kalmasıyla düşüşte
- Scholastic (SCHL) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Scholastic (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- Scholastic (SCHL) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scholastic Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCHL) 2025-09-18
- Piyasa kapanışı sonrası hareketlenenler: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- Scholastic shares tumble as first quarter revenue misses expectations
- Scholastic kazancı $0,07 ile beklentilere göre daha kötü, kâr ise beklentilere göre düşük
- Scholastic earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Scholastic declares $0.20 quarterly dividend for fiscal 2026
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Ambit Capital, Schloss Bangalore hissesi için Alım tavsiyesi ile analize başladı
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
Günlük aralık
22.68 24.82
Yıllık aralık
15.77 31.70
- Önceki kapanış
- 27.54
- Açılış
- 23.53
- Satış
- 24.23
- Alış
- 24.53
- Düşük
- 22.68
- Yüksek
- 24.82
- Hacim
- 4.077 K
- Günlük değişim
- -12.02%
- Aylık değişim
- -3.66%
- 6 aylık değişim
- 29.43%
- Yıllık değişim
- -23.56%
21 Eylül, Pazar