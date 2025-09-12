CotationsSections
SCHL: Scholastic Corporation

24.23 USD 3.31 (12.02%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHL a changé de -12.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.68 et à un maximum de 24.82.

Suivez la dynamique Scholastic Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.68 24.82
Range Annuel
15.77 31.70
Clôture Précédente
27.54
Ouverture
23.53
Bid
24.23
Ask
24.53
Plus Bas
22.68
Plus Haut
24.82
Volume
4.077 K
Changement quotidien
-12.02%
Changement Mensuel
-3.66%
Changement à 6 Mois
29.43%
Changement Annuel
-23.56%
