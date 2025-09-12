Devises / SCHL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCHL: Scholastic Corporation
24.23 USD 3.31 (12.02%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCHL a changé de -12.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.68 et à un maximum de 24.82.
Suivez la dynamique Scholastic Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHL Nouvelles
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- Why Scholastic Stock Was Flopping on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Apple, FedEx et UPS en hausse en pré-ouverture ; Lennar chute
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- Scholastic Corporation (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Transcription de l’alerte résultats : Scholastic T1 2026 annonce une baisse du chiffre d’affaires, le titre monte
- Earnings call transcript: Scholastic Q1 2026 reports revenue dip, stock rises
- Scholastic T1 2026 : Perte saisonnière conforme aux attentes, prévisions annuelles confirmées
- Les actions de Scholastic chutent alors que le chiffre d’affaires du premier trimestre ne répond pas aux attentes
- Scholastic Q1 2026 slides: Seasonal loss in line with expectations, full-year guidance affirmed
- Scholastic (SCHL) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Scholastic (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- Scholastic (SCHL) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scholastic Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCHL) 2025-09-18
- Mouvements après la clôture : FedEx, UPS, Scholastic Corp
- Scholastic shares tumble as first quarter revenue misses expectations
- Le BPA de Scholastic a manqué les attentes de 0,07$, le CA en dessous des prévisions
- Scholastic earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Scholastic declares $0.20 quarterly dividend for fiscal 2026
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Ambit Capital initie la couverture de l’action Schloss Bangalore avec une recommandation d’achat
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
Range quotidien
22.68 24.82
Range Annuel
15.77 31.70
- Clôture Précédente
- 27.54
- Ouverture
- 23.53
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Plus Bas
- 22.68
- Plus Haut
- 24.82
- Volume
- 4.077 K
- Changement quotidien
- -12.02%
- Changement Mensuel
- -3.66%
- Changement à 6 Mois
- 29.43%
- Changement Annuel
- -23.56%
20 septembre, samedi