Währungen / SCHL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SCHL: Scholastic Corporation
23.94 USD 3.60 (13.07%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHL hat sich für heute um -13.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Scholastic Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHL News
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- US-Vorbörse: Apple, FedEx, UPS und Lennar mit viel Bewegung
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- Scholastic Corporation (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Scholastic: Umsatzrückgang im ersten Quartal, Aktie steigt trotz verfehlter Prognosen
- Earnings call transcript: Scholastic Q1 2026 reports revenue dip, stock rises
- Scholastic Q1 2026: Saisonaler Verlust im Rahmen der Erwartungen, Jahresprognose bestätigt
- Scholastic-Aktie bricht ein: Umsatz im ersten Quartal verfehlt Erwartungen
- Scholastic Q1 2026 slides: Seasonal loss in line with expectations, full-year guidance affirmed
- Scholastic (SCHL) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Scholastic (SCHL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- Scholastic (SCHL) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Scholastic Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SCHL) 2025-09-18
- Scholastic shares tumble as first quarter revenue misses expectations
- Scholastic: EPS verfehlt Schätzungen um 0,07 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Scholastic earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Scholastic declares $0.20 quarterly dividend for fiscal 2026
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Ambit Capital startet Coverage für Schloss Bangalore mit "Buy" und Kursziel 540 INR
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Earnings Preview: Scholastic (SCHL) Q1 Earnings Expected to Decline
- Scholastic stock initiated with Buy rating by B.Riley on brand strength
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
Tagesspanne
22.68 24.49
Jahresspanne
15.77 31.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.54
- Eröffnung
- 23.43
- Bid
- 23.94
- Ask
- 24.24
- Tief
- 22.68
- Hoch
- 24.49
- Volumen
- 1.490 K
- Tagesänderung
- -13.07%
- Monatsänderung
- -4.81%
- 6-Monatsänderung
- 27.88%
- Jahresänderung
- -24.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K