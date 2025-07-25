KurseKategorien
SCHL: Scholastic Corporation

23.94 USD 3.60 (13.07%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHL hat sich für heute um -13.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scholastic Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.68 24.49
Jahresspanne
15.77 31.70
Vorheriger Schlusskurs
27.54
Eröffnung
23.43
Bid
23.94
Ask
24.24
Tief
22.68
Hoch
24.49
Volumen
1.490 K
Tagesänderung
-13.07%
Monatsänderung
-4.81%
6-Monatsänderung
27.88%
Jahresänderung
-24.48%
