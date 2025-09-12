QuotazioniSezioni
SCHL: Scholastic Corporation

24.23 USD 3.31 (12.02%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHL ha avuto una variazione del -12.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.68 e ad un massimo di 24.82.

Segui le dinamiche di Scholastic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.68 24.82
Intervallo Annuale
15.77 31.70
Chiusura Precedente
27.54
Apertura
23.53
Bid
24.23
Ask
24.53
Minimo
22.68
Massimo
24.82
Volume
4.077 K
Variazione giornaliera
-12.02%
Variazione Mensile
-3.66%
Variazione Semestrale
29.43%
Variazione Annuale
-23.56%
20 settembre, sabato