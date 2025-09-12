Valute / SCHL
SCHL: Scholastic Corporation
24.23 USD 3.31 (12.02%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCHL ha avuto una variazione del -12.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.68 e ad un massimo di 24.82.
Segui le dinamiche di Scholastic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.68 24.82
Intervallo Annuale
15.77 31.70
- Chiusura Precedente
- 27.54
- Apertura
- 23.53
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Minimo
- 22.68
- Massimo
- 24.82
- Volume
- 4.077 K
- Variazione giornaliera
- -12.02%
- Variazione Mensile
- -3.66%
- Variazione Semestrale
- 29.43%
- Variazione Annuale
- -23.56%
20 settembre, sabato